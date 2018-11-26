Двое ночных гуляк решили срезать путь по шпалам в Ручьях. Из-под грузового поезда выбрался только один

Юноша погиб на железнодорожных путях в Калининском районе Петербурга рано утром 25 ноября.

Как рассказали в Северо-Западном управлении полиции на транспорте, ночь двое 19-летних горожан проводили в компании со спиртным. Около четырёх часов утра они приняли решение о передислокации, на пути у них встал грузовой поезд на железнодорожной станции Ручьи. Молодые люди решили срезать путь, поднырнув под вагон. В этот момент состав начал движение. Один из юношей получил травму, несовместимую с жизнью.

Ранее на железнодорожных путях в Лисьем Носу электричка сбила двух подростков. Пострадавших в крайне тяжёлом состоянии госпитализировали, позже один из них скончался.