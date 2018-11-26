Смольный выселил незаконный гастроном в Петроградском районе и склад на Васильевском острове

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга прекратил работу магазина «Продукты» на улице Блохина, 6. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве 26 ноября, принадлежащее городу помещение площадью 99,2 кв. м использовало ООО «Стелла», но договора со Смольным компания не заключала и за аренду не платила.

Компании еще в августе выдали предписание покинуть помещение, но предприниматели продолжили работу. ККИ выселил предпринимателей и передал освобожденное помещение администрации района.

На Железноводской улице, 26 сотрудники ККИ обнаружили незаконный склад, однако кто именно использовал принадлежащее городу помещение площадью 177 кв. м, установить не смогли. Ранее город сдал площади ООО «Стройинвест», но договор был расторгнут еще в 2013 году.

Также 26 ноября ККИ выявил и демонтировал незаконную автолавку на проспекте Большевиков, 21. Предприниматели торговали рыбой, не получив разрешения от города.