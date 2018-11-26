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Бизнес-трибуна
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26.11.2018 11:59
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«Цифра» в грузоперевозках: технологии меняют логистику уже сегодня

В Москве завершилось крупнейшее отраслевое мероприятие «Транспортная неделя-2018», в рамках которой специалисты обсудили актуальные вопросы в сфере транспорта и перевозок. Один из главных–автоматизация процессов. Уже сегодня компании, вложившиеся в цифровизацию процессов, становятся лидерами рынка. На очереди – государственные инициативы и совместная работа ради общего результата.

«Цифра» в грузоперевозках: технологии меняют логистику уже сегодня

https://pixabay.com

Технологии помогают бизнесу экономить время и деньги, оптимизируя весь процесс перевозок – об этом говорили  на конференции «Цифровой транспорт и логистика» в рамках форума «Транспортная неделя». И уровень цифровизации прямо зависит от масштабов перевозчика – чем крупнее компания, тем больше у нее возможностей для покупки или разработки кастомизированного софта и быстрее она внедряет технологии.

Понимая важность цифрового развития, в рамках Транспортной недели подписали протокол собрания учредителей о создании ассоциации под названием «Цифровой транспорт и логистика». Инициативу бизнеса по созданию платформы поддержали в Министерстве транспорта. Его глава Евгений Дитрих отметил несколько важных направлений работы на ближайшие 10-15 лет. В частности, среди них будут организация мультимодальных грузовых перевозок, управление цифровой транспортной инфраструктурой и транспортными средствами на основе единых стандартов и на общих телематических платформах, а также обеспечение функциональной и транспортной безопасности. Решение этих задач также будет способствовать созданию транспортных коридоров для развития транзитного потенциала страны.

Чуть ранее в начале ноября Минтранс объявил конкурс на разработку концепции создания цифровой платформы транспортного комплекса (ЦПТК) России. В задачи разработчика также входит техзадание для запуска пилотной зоны и финансово-экономическое обоснование затрат на платформу, а также возможностей ее интеграции с существующими цифровыми системами транспортного комплекса – ЭРА ГЛОНАСС, «Платоном» и другими. 

«В стране давно назрела необходимость создания единой цифровой платформы для транспортного комплекса, – заявил Фарид Мадани, генеральный директор ГК «Деловые Линии», на своем выступлении в рамках конференции. – Государству она даст возможность контроля за соблюдением законов и норм, перевозчикам – оптимизацию расходов, маршрутов и сроков перевозок, а также рост грузооборота. Система будет включать цифровые сервисы для мониторинга транзита экспортно-импортных грузов и международного проекта «Один пояс – один путь». Создание этого инструмента входит в  программу «Цифровая экономика», но для подобной платформы нужно согласовать стандарты дорожной инфраструктуры, документооборота, оказания услуг. Регламентировать все возможные инциденты. А для этого, в свою очередь, необходимо создать профессиональный комитет, включающий и отраслевых игроков».

Что касается транзитного потенциала, то, конечно, необходимо использовать географическое расположение России между Европой и Азией. Так, например, товаропоток из Китая в Европу составляет порядка 500 млрд в год в долларовом эквиваленте, при этом сейчас грузы идут морским путем, что в несколько раз дольше и дороже наземной перевозки автотранспортом. Но для нее необходимо создать предпосылки, пресловутый «Зеленый коридор». Техническая реализация безбарьерного перемещения грузов включает электронный документооборот, электронные пломбы, а в более глобальном плане – концепцию «физического интернета». Отметим, что пилотный проект с использованием электронных пломб был успешно реализован РТИТС (ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», оператор госсистемы «Платон»), а первые наработки в области «физического интернета» начали делать «Деловые Линии» в 2017 году и продолжают их в 2018-м.

Цифровые решения в рамках отдельно взятых крупных компаний уже встроены и доказали свою эффективность – в частности, система управления транспортом TMS сокращает перепробег автомобилей и время доставки грузов на 10-25%, а система управления складом WMS* на треть уменьшает время обработки грузов. Давно не в новинку и работа крупнейших компаний-перевозчиком с BigData**. Но теперь настало время объединения, время синергии. Возможности отдельных игроков априори ограничены существующей инфраструктурой и устаревшей нормативной базой, что и необходимо решать на государственном уровне, учитывая голоса игроков рынка.

*Система управления складом (англ. Warehouse Management System, аббр. WMS) — информационная система, обеспечивающая автоматизацию управления бизнес-процессами складской работы профильного предприятия

**обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными инструментами, и альтернативных традиционным системам управления базами данных

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