Фигуристка Медведева: Никто никогда не узнает настоящую причину, почему я ушла от Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева прокомментировала, почему после Игр в Пхенчхане ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Потому что выросла и... Как правильно выразиться... Мне хотелось больше проявлять себя. В творческом плане. Я безумно благодарна предыдущей команде за одиннадцать лет плодотворной работы. И та работа, которую со мной проделали эти люди, она во мне осталась. Но теперь я должна показать новую работу. Совместить две школы – русскую и канадскую. Что получится, я пока что не знаю. Пока не получается, но со временем цветок распустится», – цитирует Медведеву 26 ноября «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Р-Спорт».

По словам фигуристки, ей надоело уклоняться от вопроса об истинных причинах ее ухода от Тутберидзе.

«Я прекрасно понимаю, что все это будут обсуждать. Я скажу вам единственную фразу: никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала. Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня. Я никогда о ней не скажу. Считаю, что это личное дело. Поэтому, пожалуйста, не стоит пытаться из меня что-либо выудить на тему, почему именно так произошло. Но так оно произошло. Все. Есть вещи, о которых не говорится на публику, и эти вещи очень многое решают. Пожалуйста, уймитесь с этой темой. Но я знаю, что это бесполезно. Хотя полгода — это достаточно большой срок, чтобы перестать об этом думать», – подчеркнула Медведева.

Напомним, Евгения Медведева на протяжении двух лет перед Олимпиадой-2018 была ведущей российской фигуристкой. Она выиграла два последних чемпионата мира перед Играми в Пхенчхане и считалась безоговорочным фаворитом предстоящей Олимпиады. Но за месяц до главных стартов четырехлетия Медведева на чемпионате Европы сенсационно проиграла другой воспитаннице своего тренера Алине Загитовой. На Олимпиаде Медведева вновь уступила Загитовой, оставшись лишь с серебряной медалью. По словам Тутберидзе, после Игр Медведева упрекнула тренера в том, что та не удержала Загитову еще на один год в юниорах. Вскоре Медведева объявила, что уходит тренироваться к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Пока их сотрудничество не увенчалось успехом: на этапе Гран-при в Гренобле Евгения заняла лишь четвертое место и не прошла в финал соревнований. До этого она неизменно занимала призовые места на протяжении 20 турниров.