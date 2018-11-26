18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: -2
$ 66.51р
75.57р
14:35 26.11.2018
Расширенный поиск

Спорт
26.11.2018 12:11
Печать

Фигуристка Медведева: Никто никогда не узнает настоящую причину, почему я ушла от Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и серебряный призер Олимпиады-2018  Евгения Медведева прокомментировала, почему после Игр в Пхенчхане ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. 

«Потому что выросла и... Как правильно выразиться... Мне хотелось больше проявлять себя. В творческом плане. Я безумно благодарна предыдущей команде за одиннадцать лет плодотворной работы. И та работа, которую со мной проделали эти люди, она во мне осталась. Но теперь я должна показать новую работу. Совместить две школы – русскую и канадскую. Что получится, я пока что не знаю. Пока не получается, но со временем цветок распустится», – цитирует Медведеву 26 ноября «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Р-Спорт».

По словам фигуристки, ей надоело уклоняться от вопроса об истинных причинах ее ухода от Тутберидзе.

«Я прекрасно понимаю, что все это будут обсуждать. Я скажу вам единственную фразу: никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала. Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня. Я никогда о ней не скажу. Считаю, что это личное дело. Поэтому, пожалуйста, не стоит пытаться из меня что-либо выудить на тему, почему именно так произошло. Но так оно произошло. Все. Есть вещи, о которых не говорится на публику, и эти вещи очень многое решают. Пожалуйста, уймитесь с этой темой. Но я знаю, что это бесполезно. Хотя полгода — это достаточно большой срок, чтобы перестать об этом думать», – подчеркнула Медведева.

Напомним, Евгения Медведева на протяжении двух лет перед Олимпиадой-2018 была ведущей российской фигуристкой. Она выиграла два последних чемпионата мира перед Играми в Пхенчхане и считалась безоговорочным фаворитом предстоящей Олимпиады. Но за месяц до главных стартов четырехлетия Медведева на чемпионате Европы сенсационно проиграла другой воспитаннице своего тренера Алине Загитовой. На Олимпиаде Медведева вновь уступила Загитовой, оставшись лишь с серебряной медалью. По словам Тутберидзе, после Игр Медведева упрекнула тренера в том, что та не удержала Загитову еще на один год в юниорах. Вскоре  Медведева объявила, что уходит тренироваться к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Пока их сотрудничество не увенчалось успехом: на этапе Гран-при в Гренобле Евгения заняла лишь четвертое место и не прошла в финал соревнований. До этого она неизменно занимала призовые места на протяжении 20 турниров.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.11.2018 13:42

Аэрофлот добавляет 16 новых направлений в программу "Деловой проездной"

Аэрофлот включил новые направления в удобный тарифный продукт «Деловой проездной», предназначенный для пассажиров, которые регулярно летают рейсами авиакомпании.
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
26.11.2018 13:20

«Уральские авиалинии» вошли в тройку лучших российских авиакомпаний

Читатели журнала National Geographic Traveler выбрали лучшие авиакомпании: «Уральские авиалинии» уверенно держат бронзу
LEGENDA Intelligent Development
26.11.2018 12:56

Начались продажи квартир в проекте «Московский, 65»

Компания LEGENDA открыла продажи квартир в новом комплексе «Московский, 65» – первом проекте в сегменте LEGENDA Бизнес
Андрей Попов/Depositphotos.com
26.11.2018 12:45

С 2020 года бухотчетность станет преимущественно электронной

Госдумой принят пакет законопроектов, упрощающих с 2020 года порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в госорганы.
«Лидер Групп»/ЖК «Аэросити»
26.11.2018 11:44

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Во времена советского домостроения угловые квартиры пользовались не очень хорошей репутацией. Считалось, что они холоднее, а торцевые стены подвержены образованию плесени.
ПАО «Группа ЛСР»
26.11.2018 11:37

В «Цивилизации» началось строительство школы

«Группа ЛСР» приступила к возведению школы на территории жилого комплекса «Цивилизация», который компания строит в Невском районе Санкт-Петербурга.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
24.11.2018 11:00

Цифровые технологии для полного погружения: арт-шоу в ТРК «Питер Радуга»

В эти новогодние праздники посетителей ТРК «Питер Радуга» ожидает качественно новый уровень впечатлений – высокотехнологичное театрализованное светомузыкальное шоу (0+).
ООО «Терминал-Ресурс»
23.11.2018 20:02

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 4» запущена система отопления

За короткие сроки с момента начала строительства жилого комплекса компания застройщик «Терминал-Ресурс» приступила к запуску систем водяного напольного отопления. Все три корпуса, входящие в состав ЖК готовы к наступлению холодов
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23.11.2018 18:55

Нет повода откладывать эквайринг!

Банк «Санкт-Петербург» внедрил новый онлайн-сервис для корпоративных клиентов – дистанционное заключение договоров эквайринга
ЖК «Богатырь 3»
23.11.2018 18:50

Декабрьское повышение цен в ГК «Лидер Групп»

С 1 декабря 2018 года произойдет плановое увеличение стоимости квартир в жилых комплексах компании: «Три кита 2», «Три кита 3», «Богатырь 3»
INTERSTEP
23.11.2018 15:45

Киберпятница - полезные подарки на Новый год со скидкой 90%

Фирменный интернет-магазин петербургского производителя INTERSTEP объявляет Киберпятницу. Только в пятницу, 23 ноября и два выходных – 24 и 25 ноября - можно купить все, что представлено в ассортименте компании, со скидкой на некоторые товары до 90%*
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23.11.2018 15:33

Елена Иванникова вошла в топ-25 лучших председателей советов директоров

Ассоциация независимых директоров, Российский союз промышленников и предпринимателей в партнерстве с PwC и Московской Биржей составили рейтинги директоров в сфере корпоративного управления по итогам 2017-2018 корпоративного года