Фонд капремонта назвал размер взносов на 2019 год за разные типы домов

Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов опубликовал разбивку минимального размера взноса по различным типам жилого фонда. Дороже всего в 2019-м обойдутся новостройка или дореволюционный дом с лифтом.

Согласно таблице, которую фонд вывесил на своем сайте 26 ноября, минимальный взнос, 4 рубля 6 копеек, надо будет отчислять ежемесячно по категории «дома кирпичные», «новое строительство» и «постройки после 1980 года», а также «дома, построенные после 1999 года, категории "новое строительство кирпичные"», в которых нет лифта. Максимальный размер — 5 рублей — относится к категории «дома нового строительства, построенные после 1980 года, с наружными многослойными или оштукатуренными ограждающими конструкциями», а также к дореволюционным постройкам с лифтом.

В целом, по сравнению с 2018 годом, рост составит 1 рубль. Предполагается, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан в связи с ростом взносов увеличится не более чем на 1% в отопительный период, а в период без отопления – от 1% до 1,8%. Всего с ноября 2014 года собственники помещений оплатили взносов на сумму более 14 миллиардов 215 миллионов рублей. Собираемость в 2018 году составила 98,2%.

Ранее сообщалось что фонд капремонта объявил аукционы на 10% объектов, включенных в краткосрочный план ремонта 2019 года. Стоимость лотов составляет порядка 1 млрд рублей. Всего краткосрочная программа включает 2579 видов работ на 9,4 млрд рублей. В частности, 481 объект — капремонт кровель, 224 – фасады, 258 — ремонт центрального отопления.