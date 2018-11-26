Военный вертолет рухнул на жилой район Стамбула

Власти Турции подтвердили крушение вертолета в районе Санджактепе. В результате падения в турецкой столице погибли как минимум три человека. Об этом 26 ноября сообщает CNN Turk.

По предварительным данным, вертолет столкнулся с 4-этажным зданием. Сейчас в районе Санджактепе дежурят полицейские и медики. Место происшествия оцеплено.

Sancaktepe'deki askeri helikopter kazasından ilk görüntüler https://t.co/FtV23Q7pRJ

AA: '3 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı' pic.twitter.com/D5uaS8sol8 — CNN TÜRK (@cnnturk) 26 ноября 2018 г.

В данный момент известно о трех погибших. Один из пилотов был, по предварительной информации, доставлен в больницу с ранениями.