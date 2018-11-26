В рамках премии «Наводнение» вручат награду в специальной номинации от «Фонтанки»

1 декабря в рамках второй всероссийской экстремальной премии «Наводнение» наградят победителя в номинации от «Фонтанки.ру» – «За развитие и популяризацию САП-движения в Санкт-Петербурге».

Ежегодная премия в области экстремальных водных видов спорта «Наводнение» отмечает по итогам сезона лучших спортсменов, а также самые яркие события и проекты в дисциплинах: серфинг, кайтборд, вейкборд, сапборд. В этом году «Фонтанка.ру» как организатор крупнейшего городского САП-фестиваля решила отдельно отметить лучших в этой области.

Мероприятие пройдет в одном из креативных пространств Санкт-Петербурга – КОД. Также в рамках церемонии вручения «Наводнения» состоится премьера нового фильма о российском вейкбординге #Электротяга и показ самых выдающихся видеоработ за 2018 год: #Прибой (обладатель множества наград международных фестивалей кино), #GreenlandWake, #IceCream15 и других.

Билеты можно купить здесь

Церемония пройдет по адресу: ул. Комсомола, 2, пространство #KOD