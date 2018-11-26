Зачем мне покупать квартиру с меблировкой?

- Квартиры с меблировкой — это что-то новое?
- Кто покупает такое жилье?
- Сколько стоит полная готовая обстановка?
- Можно ли как-то сэкономить на меблировке?
- Где гарантия того, что мебель и техника будут качественными?
- Для каких планировок обычно предусматривается такая опция?
- Хочу найти квартиру с меблировкой в петербургской новостройке. Куда обратиться?
- Во сколько обойдется квартира с готовым интерьером?
- Партнерский материал
1 Квартиры с меблировкой — это что-то новое?
Они появились в Петербурге несколько лет назад, но массовым явлением пока не стали. Нужно учитывать, что не все застройщики предлагают полную обстановку «под ключ». Некоторые ограничиваются кухонными гарнитурами или предоставляют сертификаты на покупку мебели, устанавливать которую собственнику придется своими силами. Многие используют эту опцию во время краткосрочных акций для продвижения конкретных домов или отдельных типов квартир: чаще всего — студий и однокомнатных.
2 Кто покупает такое жилье?
Возможность «прийти на все готовое» привлекает инвесторов, которые планируют сдавать приобретенные квартиры в аренду. Получив ключи, они могут сразу же заняться поиском будущих жильцов — без беготни по специализированным магазинам или перебора подержанных предметов на Avito. Кроме того, полная меблировка сильно упрощает жизнь тем, кто переезжает в Петербург из другого города. Им не придется везти с собой столы или спать на надувных матрасах, пока не доставят новую кровать. Да и сами петербуржцы часто выбирают уже обставленные квартиры — и для себя, и для подросших детей.
3 Сколько стоит полная готовая обстановка?
Зависит от комплектации. Обычно в нее включена вся нужная для жизни мебель, а декоративные предметы интерьера покупатели подбирают самостоятельно. Например, компания «Петербургская Недвижимость» меблирует студию за 150 000 руб., однокомнатную квартиру — за 220 000 руб., а двухкомнатную — за 290 000 руб. В наборе — кухонный гарнитур с бытовой техникой, а также соответствующая планировке мебель для спальни, гостиной, детской и прихожей. Доступны два варианта расцветки: «Ваниль» и «Шоколад». Доставка, установка и подключение входят в стоимость.
4 Можно ли как-то сэкономить на меблировке?
Да, но для этого нужно выбрать дуэт застройщика и производителя, который заботится о выгоде покупателя и предлагает скидку в 15–20%. В порядке проверки можно обратиться к поставщику напрямую и попросить обсчитать стоимость аналогичного комплекта. Кроме того, как мы помним, вам не придется платить за доставку и установку мебели, а также за подключение техники.
5 Где гарантия того, что мебель и техника будут качественными?
Строительные компании обычно указывают на своих сайтах, кто именно поставляет им кухонные гарнитуры, стулья и прочие составляющие вашего будущего интерьера, так что нетрудно прояснить репутацию производителя с помощью простого интернет-поиска. В идеале стоит посетить шоу-румы со всеми вариантами отделки и меблировки. Вы сможете оценить, насколько приятны глазу предлагаемые цвета, проверите, удобно ли спать на кровати и сколько полок помещается внутри шкафа.
6 Для каких планировок обычно предусматривается такая опция?
Скорее всего, продавец постарается заранее разработать оптимальные дизайн-проекты меблировки для нескольких видов квартир, которые и будет предлагать покупателям. Но если речь идет о компании, работающей с жильем от разных застройщиков, стандартизировать интерьеры вряд ли получится. В этом случае комплект подбирают в соответствии с планировкой и согласовывают с будущим жильцом. После того, как он получил ключи, специалисты мебельной компании производят замеры квартиры, чтобы можно было приступить к изготовлению мебели.
7 Хочу найти квартиру с меблировкой в петербургской новостройке. Куда обратиться?
Если вас интересует разнообразный набор вариантов, стоит обращаться не напрямую к застройщикам, а к брокеру, который аккумулирует их предложения. «Петербургская Недвижимость», например, работает с 40 разными компаниями и, независимо от того, в каком доме куплена квартира, подберет для вас меблировку в цветовой гамме «Ваниль» или «Шоколад». Важный нюанс: обстановку «под ключ» можно заказать в момент приобретения жилья, в ходе строительства или сразу после получения ключей.
9 Партнерский материал
Материал публикуется специально для ЦРП «Петербургская Недвижимость».
*«Квартира в зачет» – услуга, благодаря которой у клиента снимается большинство издержек, связанных с продажей имеющегося жилья и приобретением новой квартиры. Чтобы купить квартиру в строящемся или готовом доме, клиенту необходимо оплатить всего 20% стоимости, остальная часть вносится в течение четырех месяцев за счет средств, вырученных с продажи имеющегося у клиента жилья, которым занимается агентство «Петербургская Недвижимость».Подробнее по телефону 8 (812) 335-55-55
Пример расчета предоставлен ЦРП «Петербургская Недвижимость».
** ЖК «Солнечный город» — застройщик ООО «Сэтл Инвест», проектная декларация на сайте www.sc-si.ru
Предложение действительно на 19.11.2018. Кредит предоставляет Банк ВТБ (ПАО) (ген. лиц. №1000 от 08.07.2015) при условии заключения договора участия в долевом строительстве в отношении квартиры-студии общей площадью 24,81 м2, стоимостью 2 250 143 руб. в ЖК «Солнечный город» по программе «Строящееся жилье», а также заключения договора купли-продажи на приобретение меблировки в указанную квартиру-студию с использованием 100% оплаты. Процентная ставка в рублях на период до/после оформления квартиры в собственность и передачи ее в залог банку составляет 9,3% годовых. Первоначальный взнос 300 000 руб. Срок кредитования 362 месяца. Сумма кредита 1 950 143 руб. Ежемесячный платеж 16 114 руб. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту — ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса. Размер неустойки за просрочку уплаты основного долга и Процентов: 0,06 (Ноль целых и шесть сотых) процента от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки платежа. Характеристики передаваемой квартиры указаны в Договоре. Количество квартир ограничено. ЖК «Солнечный город» (корп. 9.2): СПб, тер-ия Предприятия Предпортовый, уч. 65 (Ленинские Искры), кадастровый номер ЗУ 78:40:0008501:3322. Застройщик ООО «Сэтл Инвест». Проектная декларация на сайте www.sc-si.ru. Стоимость меблировки для квартиры-студии 150 000 руб. Продавец меблировки ЗАО «Первая мебельная фабрика». Подробности предложения на сайте www.3355555.ru.
ЖК «Солнечный город» процентная ставка в рублях на весь срок кредита составляет от 9,3% годовых в случае оформления комплексного страхования. Первоначальный взнос от 10% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования от 14 до 362 месяцев. Сумма кредита от 1 000 000 рублей на объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга и от 500 000 рублей на объекты, расположенные на территории Ленинградской области. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту — ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу по кредиту за каждый день просрочки..Подробнее по телефону 8 (812) 335-55-55
*** ЖК «Pulse на набережной» — застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru
Предложение действительно на 19.11.2018. Кредит предоставляет Банк ВТБ (ПАО) (ген. лиц. №1000 от 08.07.2015) при условии заключения договора участия в долевом строительстве в отношении однокомнатной квартиры общей площадью 31,06 м2, стоимостью 3 250 016 руб. в ЖК «Pulse на набережной» по программе «Строящееся жилье», а также заключения договора купли-продажи на приобретение меблировки в указанную однокомнатную квартиру с использованием 100% оплаты. Процентная ставка в рублях на период до/после оформления квартиры в собственность и передачи ее в залог банку составляет 9,1% годовых. Первоначальный взнос 325 016 руб. Срок кредитования 362 месяца. Сумма кредита 2 925 000 руб. Ежемесячный платеж 23 746 руб. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту — ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса. Размер неустойки за просрочку уплаты основного долга и Процентов: 0,06 (Ноль целых и шесть сотых) процента от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки платежа. Характеристики передаваемой квартиры указаны в Договоре. Количество квартир ограничено. ЖК «Pulse на набережной» (ЖК «Пульс на набережной»): СПб, Октябрьская наб., кадастровый номер ЗУ 78:12:0633102:4248. Застройщик ООО «Сэтл Сити». Проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru. Стоимость меблировки для однокомнатной квартиры 220 000 руб. Продавец меблировки ЗАО «Первая мебельная фабрика». Подробности предложения на сайте www.3355555.ru.
ЖК «Pulse на набережной» процентная ставка в рублях на весь срок кредита составляет от 9,1% годовых в случае оформления комплексного страхования. Первоначальный взнос от 10% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования от 14 до 362 месяцев. Сумма кредита от 1 000 000 рублей на объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга и от 500 000 рублей на объекты, расположенные на территории Ленинградской области. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту — ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу по кредиту за каждый день просрочки..Подробнее по телефону 8 (812) 335-55-55