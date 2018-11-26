Зачем мне покупать квартиру с меблировкой?

9 Партнерский материал

Материал публикуется специально для ЦРП «Петербургская Недвижимость».

*​«Квартира в зачет» – услуга, благодаря которой у клиента снимается большинство издержек, связанных с продажей имеющегося жилья и приобретением новой квартиры. Чтобы купить квартиру в строящемся или готовом доме, клиенту необходимо оплатить всего 20% стоимости, остальная часть вносится в течение четырех месяцев за счет средств, вырученных с продажи имеющегося у клиента жилья, которым занимается агентство «Петербургская Недвижимость».Подробнее по телефону 8 (812) 335-55-55

Пример расчета предоставлен ЦРП «Петербургская Недвижимость».

** ЖК «Солнечный город» — застройщик ООО «Сэтл Инвест», проектная декларация на сайте www.sc-si.ru

Предложение действительно на 19.11.2018. Кредит предоставляет Банк ВТБ (ПАО) (ген. лиц. №1000 от 08.07.2015) при условии заключения договора участия в долевом строительстве в отношении квартиры-студии общей площадью 24,81 м2, стоимостью 2 250 143 руб. в ЖК «Солнечный город» по программе «Строящееся жилье», а также заключения договора купли-продажи на приобретение меблировки в указанную квартиру-студию с использованием 100% оплаты. Процентная ставка в рублях на период до/после оформления квартиры в собственность и передачи ее в залог банку составляет 9,3% годовых. Первоначальный взнос 300 000 руб. Срок кредитования 362 месяца. Сумма кредита 1 950 143 руб. Ежемесячный платеж 16 114 руб. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту — ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса. Размер неустойки за просрочку уплаты основного долга и Процентов: 0,06 (Ноль целых и шесть сотых) процента от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки платежа. Характеристики передаваемой квартиры указаны в Договоре. Количество квартир ограничено. ЖК «Солнечный город» (корп. 9.2): СПб, тер-ия Предприятия Предпортовый, уч. 65 (Ленинские Искры), кадастровый номер ЗУ 78:40:0008501:3322. Застройщик ООО «Сэтл Инвест». Проектная декларация на сайте www.sc-si.ru. Стоимость меблировки для квартиры-студии 150 000 руб. Продавец меблировки ЗАО «Первая мебельная фабрика». Подробности предложения на сайте www.3355555.ru.



ЖК «Солнечный город» процентная ставка в рублях на весь срок кредита составляет от 9,3% годовых в случае оформления комплексного страхования. Первоначальный взнос от 10% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования от 14 до 362 месяцев. Сумма кредита от 1 000 000 рублей на объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга и от 500 000 рублей на объекты, расположенные на территории Ленинградской области. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту — ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу по кредиту за каждый день просрочки..Подробнее по телефону 8 (812) 335-55-55

*** ЖК «Pulse на набережной» — застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru

Предложение действительно на 19.11.2018. Кредит предоставляет Банк ВТБ (ПАО) (ген. лиц. №1000 от 08.07.2015) при условии заключения договора участия в долевом строительстве в отношении однокомнатной квартиры общей площадью 31,06 м2, стоимостью 3 250 016 руб. в ЖК «Pulse на набережной» по программе «Строящееся жилье», а также заключения договора купли-продажи на приобретение меблировки в указанную однокомнатную квартиру с использованием 100% оплаты. Процентная ставка в рублях на период до/после оформления квартиры в собственность и передачи ее в залог банку составляет 9,1% годовых. Первоначальный взнос 325 016 руб. Срок кредитования 362 месяца. Сумма кредита 2 925 000 руб. Ежемесячный платеж 23 746 руб. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту — ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса. Размер неустойки за просрочку уплаты основного долга и Процентов: 0,06 (Ноль целых и шесть сотых) процента от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки платежа. Характеристики передаваемой квартиры указаны в Договоре. Количество квартир ограничено. ЖК «Pulse на набережной» (ЖК «Пульс на набережной»): СПб, Октябрьская наб., кадастровый номер ЗУ 78:12:0633102:4248. Застройщик ООО «Сэтл Сити». Проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru. Стоимость меблировки для однокомнатной квартиры 220 000 руб. Продавец меблировки ЗАО «Первая мебельная фабрика». Подробности предложения на сайте www.3355555.ru.