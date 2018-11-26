Глава Минэкономразвития назвал новые возможные санкции способом сдержать экономический рост России

Министр экономического развития России Максим Орешкин, комментируя «Фонтанке» возможные новые санкции после событий в Керчи, заявил, что они не привязаны к конкретным событиям и направлены только на сдерживание бурного экономического роста конкурентов США на мировой арене. Заявление он сделал во время первого российско-индийского диалога, который начался 26 ноября в Петербурге.

– Я не касался этой ситуации (столкновения в Керчи — прим. ред.). Но если посмотреть, то тренд здесь не только касается России, но и Китая, и Индии, в отношении которых идёт обсуждение санкций и вводятся торговые ограничения, поэтому процесс не может быть привязан к каким-то отдельным событиям, – заявил Орешкин.

По его словам, меры, которые отдельные страны применяют с точки зрения торговли и торговых ограничений все более явно направлены на сдерживание экономической экспансии развивающихся стран.

– Китай уже стал крупнейшей экономикой мира по покупательной способности, Америка это понимает, поэтому началась торговая война. И те меры, которые предпринимаются против Китая, они направлены в первую очередь на экономическое сдерживание. Объяснение этих мер можно находить, привязывая их к каким-то конкретным событиям фразами о торговом дисбалансе между странами. Но те действия, которые применяются, они очевидно направлены на экономическое сдерживание Китая, России, Индии и других растущих экономик мира, которые постепенно подпирают США и другие страны с точки зрения лидерства, – подчеркнул глава Минэкономразвития.

Отметим, рубль утром 26 ноября уже падает на бирже, аналитики связывают это именно со столкновением между украинскими военными кораблями и российскими пограничниками в Азовском море.