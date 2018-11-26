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«Зачем вам в сырой город Питер? Может, еще заболеете». Угрозы не остановили адвоката от участия в заседании суда по вопросу о границе с Чечней

Анонимные угрозы в связи с заседанием Конституционного суда РФ 27 ноября по запросу главы Ингушетии о соглашении с Чечней поступили адвокату представителей противников новой границы между республиками – Рамилю Ахметгалиеву. Юрист представляет интересы Всемирного конгресса ингушского народа, участники которого были допущены до рассмотрения запроса Юнус-Бека Евкурова в качестве «приглашённых»

Минувшей ночью неизвестный через мессенджер порекомендовал адвокату не ездить на заседание суда в Петербург. Аноним предупредил, что иначе юриста могут ждать проблемы со здоровьем: «еще заболеете, и температура поднимется». При этом в сообщении упомянуты члены семьи юриста и место их проживания.

предоставлено адвокатами Рамиля Ахметгалиева
предоставлено адвокатами Рамиля Ахметгалиева

Адвокат Ахметгалиева Ирина Хрунова сообщила «Фонтанке», что о произошедшем уже поставлены в известность Федеральная палата адвокатов и секретариат Конституционного суда РФ.

«Обращение в Следственный комитет может быть направлено позже. После завтрашнего заседания Конституционного суда. Интересы наших представителей в этом процессе никто не отменял. Сейчас адвокат Ахметгалиев готовится к процессу. Это важный процесс. Всё остальное будем делать позже. Что касается безопасности близких Ахметгалиева, я могу лишь сообщить, что данные о его близких не публиковались в открытом доступе, в соцсетях. Эта информация не была публичной. Именно поэтому мы уверены, что речь идёт об угрозах», – сказала Ирина Хрунова «Фонтанке».

Отметим, что адвокат Рамиль Ахметгалиев также представляет в российских судах интересы мессенджера Telegram по претензиям ФСБ, требующей декодирования сообщений пользователей. При его участии КС РФ разрешил государственным служащим публично критиковать начальство. Ахметгалиев неоднократно представлял интересы гражданских активистов, блогеров и журналистов, которых за критику чиновников пытались привлечь к уголовной ответственности.

Ранее от участия в заседании Конституционного суда России по вопросу законности соглашения о новой границе между Ингушетией и Чечней отказался председатель КС Ингушетии Аюп Гагиев. В конце октября Конституционный суд республики под его председательством признал соглашение о границе «неконституционным». Глава Ингушетии не признал это решение  и обратился с запросом в КС РФ.

В октябре противники соглашения две недели не покидали центр ингушской столицы города Магас. Решать спор в судах, а не на митингах им рекомендовали в Кремле. 

Новый согласованный митинг противников соглашения, по которому в пользу Чечни отходят десятки тысяч гектаров территории Ингушетии, пройдёт в Назрани в день рассмотрения запроса в КС РФ — 27 ноября. До этого противники новой границы сообщали о задержаниях и запугиваниях

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