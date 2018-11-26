Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

«Лидер Групп»/ЖК «Аэросити»

Во времена советского домостроения угловые квартиры пользовались не очень хорошей репутацией. Считалось, что они холоднее, а торцевые стены подвержены образованию плесени.

Эти опасения верны только если дом построен без соблюдения норм тепло- и гидроизоляции. В современных жилых комплексах угловые квартиры отличают только плюсы!

Все они отражены в сегодняшней планировке 59,36 кв.м.

Угловая комната 12,87 кв.м. отлично подойдет для организации спальни или детской: здесь нет общих стен с соседями.

В квартире много окон и они выходят на разные стороны. Это обеспечивает хорошую инсоляцию всех помещений.

Семейные ужины и чаепития у телевизора, кофе с друзьями и обед для гостей – для всего этого прекрасно подойдет большая кухня-столовая площадью 19,42 кв.м.

Балкон с выходом из кухни 5,33 кв.м является еще одним плюсом этого планировочного решения от «Лидер Групп».

Более подробно об этой и других квартирах можно узнать на официальном сайте компании https://lidgroup.ru/ или по телефонам отдела продаж: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/