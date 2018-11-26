В Красноярске арестовали замруководителя местного Пенсионного фонда. Ведомство скупало здания по завышенным ценам

Суд арестовал заместителя управляющего Пенсионным фондом России по Красноярскому краю Алексея Трофимова. Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает сайт регионального управления Следственного комитета 26 ноября.

Как полагает следствие, в 2017 году краевое отделение Пенсионного фонда провело аукцион по покупке двух административных зданий общей площадью 1700 квадратных метров. Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей. Однако экспертиза показала, что реальная стоимость этих объектов 54 млн рублей.

В ходе обысков сотрудники УФСБ изъяли «документы, подтверждающие факт преступной деятельности», а также крупные суммы денег и большое количество банковских карт.