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Власть
26.11.2018 11:48
Печать

Российские чиновницы продолжают «жечь». «Чпокнуть» дротиком пенсионера предложила сотрудница администрации на Камчатке

«Чпокнуть» дротиком пришедшего с обрезом ружья к зданию администрации Камчатского края неделю назад предложила сотрудница той самой администрации. Она снимала происходящее на телефон и не удержалась от комментариев. Когда кадры попали в соцсети, женщину начальство предпочло уволить. 

Как ранее сообщала «Фонтанка», переполох в центре Петропавловска-Камчатского днем 19 ноября вызвал 67-летний местный житель, который пришел к зданию краевой администрации с обрезом. Он хотел войти в здание, но охранник ему не дал этого сделать и вызвал Росгвардию. Гвардейцы разоружили визитера, тот сопротивления не оказал.   

Позже выяснилось: драму на площади Ленина снимала на камеру мобильного телефона из окна сотрудница администрации. Наблюдая за происходящим, она не смогла сдержаться и прокомментировала происходящее следующими словами: 

«Это только дротиком, как животное, чпок... Чтобы он отрубился. Потому что хрен его знает, что у него в голове», — приговаривала женщина, и ее голос оказался слышен на получившемся ролике. 

Видео попало в соцсети и вызвало вполне ожидаемую реакцию. Местное издание «Кам 24» обратилось в пресс-службу правительства региона за комментариями. 

«Служебная проверка не проводилась, так как лицо, осуществлявшее запись, было установлено в оперативном порядке. Выяснилось, что женщина, комментировавшая видео, не является государственной гражданской служащей, а работает в правительстве по договору гражданско-правового характера. После инцидента договор с ней расторгнут», – ответили там. 

Имя и должность комментаторши коллеги не назвали. 

В отношении пенсионера с обрезом возбудили уголовное дело по статье о незаконном ношении оружия. Ему 67 лет, он инвалид третьей группы. Пациент психоневрологического диспансера.

Справка:

Напомним, в российских регионах за последнее время произошло несколько скандалов из-за некорректных высказываний чиновниц. Так, например, директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких получила выговор за свой разговор с населением. 

«Молодые люди считают, что государство им всё должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», — заявила Глацких  волонтерам в Кировграде. 

Глацких повезло больше, чем саратовскому министру труда и занятости Наталье Соколовой. Та лишилась должности после заявления о том, что 3500 тысяч рублей в месяц пенсионеру «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Она посоветовала гражданам питаться «макарошками», сама при этом отказавшись сесть на такую диету. Депутат-коммунист Николай Бондаренко «прославил» «министерскую» диету, прожив на ней месяц и потеряв 7 килограммов. 

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