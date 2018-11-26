Российские чиновницы продолжают «жечь». «Чпокнуть» дротиком пенсионера предложила сотрудница администрации на Камчатке

«Чпокнуть» дротиком пришедшего с обрезом ружья к зданию администрации Камчатского края неделю назад предложила сотрудница той самой администрации. Она снимала происходящее на телефон и не удержалась от комментариев. Когда кадры попали в соцсети, женщину начальство предпочло уволить.

Как ранее сообщала «Фонтанка», переполох в центре Петропавловска-Камчатского днем 19 ноября вызвал 67-летний местный житель, который пришел к зданию краевой администрации с обрезом. Он хотел войти в здание, но охранник ему не дал этого сделать и вызвал Росгвардию. Гвардейцы разоружили визитера, тот сопротивления не оказал.

Позже выяснилось: драму на площади Ленина снимала на камеру мобильного телефона из окна сотрудница администрации. Наблюдая за происходящим, она не смогла сдержаться и прокомментировала происходящее следующими словами:

«Это только дротиком, как животное, чпок... Чтобы он отрубился. Потому что хрен его знает, что у него в голове», — приговаривала женщина, и ее голос оказался слышен на получившемся ролике.

Видео попало в соцсети и вызвало вполне ожидаемую реакцию. Местное издание «Кам 24» обратилось в пресс-службу правительства региона за комментариями.

«Служебная проверка не проводилась, так как лицо, осуществлявшее запись, было установлено в оперативном порядке. Выяснилось, что женщина, комментировавшая видео, не является государственной гражданской служащей, а работает в правительстве по договору гражданско-правового характера. После инцидента договор с ней расторгнут», – ответили там.

Имя и должность комментаторши коллеги не назвали.

В отношении пенсионера с обрезом возбудили уголовное дело по статье о незаконном ношении оружия. Ему 67 лет, он инвалид третьей группы. Пациент психоневрологического диспансера.