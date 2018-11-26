Эксперт: Полрубля – цена новых рисков за инцидент в Керченском проливе. Российская валюта падает на торгах

Рост геополитического напряжения в акватории Чёрного и Азовского морей негативно сказывается на курсе национальной российской валюты. Финансовый аналитик, регулярный эксперт «Фонтанки» Тимур Нигматуллин оценил потери.

«Из-за всей этой истории с инцидентом в Керченском проливе доллар утром в моменте прибавляет 0,5 рубля на растущей нефти. Полрубля – вот цена новых рисков, не больше, не меньше», – написал эксперт на своей странице в Facebook.

Проседание рынка акций аналитик «Открытия Брокер» объясняет возможными новыми украинскими проблемами Сбербанка и «Газпрома».

«То, что падает рынок акций (индекс Мосбиржи -1,7%) – лишь реакция отдельных тяжеловесных индексных бумаг (Сбербанк -2%, «Газпром» -3%), которые увели за собой весь рынок. У Сбербанка могут с несколько большей вероятностью отобрать собственность на Украине, у «Газпрома» почти наверняка будут проблемы с поставками газа через территорию Украины. Все остальное падает просто за компанию, концептуально хороший повод для спекулятивных покупок, – отмечает Нигматуллин. – Инвестировать нужно, когда всем страшно».

По оценке эксперта, если бы не весенние санкции против «Русала» и осенний законопроект сената США против российских госбанков, то сейчас доллар бы стоил дешевле «примерно на 10 рублей». Американскую валюту Тимур Нигматуллин называет самой чувствительной к геополитическим рискам и в то же время самым ликвидным инструментом российского рынка.

К концу первого часа торгов курс евро на Московской бирже вырос более чем на 60 копеек, достигнув на максимуме отметки 75,65 руб. Курс доллара поднялся до 66,61 руб., что на 41,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Основные фондовые индексы Московской биржи утром 26 ноября снижаются. Индекс Мосбиржи на минимуме достиг отметки 2284,3 пункта, что на 2,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ниже отметки 2300 пунктов значение индекса опустилось впервые с 30 октября.