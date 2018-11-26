В «Цивилизации» началось строительство школы

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» приступила к возведению школы на территории жилого комплекса «Цивилизация», который компания строит в Невском районе Санкт-Петербурга.

Школа, строящаяся в глубине квартала, ограниченного улицами Дыбенко и Архивная, Дальневосточным проспектом и будущим пешеходным бульваром, рассчитана на 1650 человек. Общая площадь будущего здания переменной этажности (от 2 до 5 этажей) составит 31,5 тыс. кв. м. Здесь предусмотрены классные комнаты для учеников начальной школы и старшеклассников, два плавательных бассейна, два спортивных зала, помещения для свободного творчества и мастерские, зал для занятий хореографией, медицинский кабинет, актовый зал на 600 мест.

На участке рядом со школой расположатся физкультурно-спортивная зона с футбольным полем, а также площадки для игр в волейбол и баскетбол, беговые дорожки, полоса препятствий, зоны для отдыха и игр учащихся.

Завершить строительство школы планируется в 2020 году. После она будет передана городу и примет первых учеников.

Каждый крупный проект компании, помимо возведения жилья, предусматривает создание инфраструктуры, благоустроенных зон отдыха, строительство паркингов и многое другое, что делает жизнь в будущих комплексах «Группы ЛСР» комфортной и безопасной. Так, недавно в «Цивилизации» был построен первый детский сад на 220 малышей.

Концепция ландшафтного благоустройства «Цивилизации» включает пешеходную прогулочную аллею, собственную площадь и облагораживание набережной. Территория будет максимально озеленена: планируется высадка деревьев и кустарников, устройство газонов и клумб. Во дворе домов появятся тренажерные и детские площадки, зоны отдыха для взрослых и детей.

На первых этажах жилых корпусов разместятся магазины и сервисные предприятия, что будет дополнено ресурсами района, поскольку всего в десяти минутах езды от комплекса располагаются несколько крупных гипермаркетов, торгово-развлекательных центров, строительных магазинов и т.д. Отметим, что всего проектом предусмотрено появление 2 школ, 4 детских садов, а также инновационного детского учреждения, объединяющего начальную школу и детский сад. Кроме того, для удобства автолюбителей будут построены многоярусные паркинги.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Цивилизация» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/