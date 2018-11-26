На остановке под Псковом УАЗ сбил школьников. Водитель скрылся, но ненадолго

Трое детей пострадали в результате ДТП, произошедшего в городе Опочка Псковской области в понедельник, 26 ноября, около 7:45.

Как сообщается на сайте областной администрации, подростки на остановке ждали автобус, чтобы доехать до школы. Автомобиль под управлением 47-летнего мужчины въехал в остановку, сбил детей и скрылся. Однако сотрудники ГИБДД сработали оперативно – водитель уже задержан. Медицинское освидетельствование показало, что он был нетрезв.

Псковская лента новостей уточняет, что мужчина управлял УАЗом. Травмированные дети – два мальчика и девочка 2003, 2005 и 2006 годов рождения. Состояние девочки медики оценили как тяжёлое, мальчиков – как средней степени тяжести.

Их доставили в Опочецкую межрайонную больницу и готовят к транспортировке в Псковскую детскую областную клиническую больницу, отмечается на сайте администрации.

По факту ДТП проводится проверка, её контролирует губернатор региона Михаил Ведерников.