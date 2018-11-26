В Дагестане отменили аниме-фестиваль. Полиция изучает программу

После жалоб на проходящий не в первый раз фестиваль любителей японской анимации в Дагестане его отменили, а организатора задержали.

AniDag был отменен из-за обращений к директору Аварского театра Махачкалы, где должно было пройти мероприятие. Об этом 26 ноября сообщает издание «Медуза» со ссылкой на «Кавказский узел». Против мероприятия, которое должно было состояться в Махачкале в седьмой раз, выступил помощник депутата Госдумы Эльдар Иразиев, который позже удалил свой пост.

Организатора AniDag Саиду Тучалову вечером 25 ноября задержала полиция. Как сообщает в своем аккаунте в Facebook журналист Светлана Анохина, Тучалову пригласили для дачи объяснений, кроме того, попросив программу мероприятия.

Напомним, что это не первый раз, когда в кавказской республике отменяют культурно-массовые мероприятия. Так, в сентябре этого года музыкальный лейбл Black Star решил отказаться от выступлений своих артистов MC Doni и Егора Крида в Дагестане. Накануне шоу Егор Булаткин, более известный как Крид, стал получать угрозы через сообщения в Instagram. Кроме того, Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом Элджей, также решил не выступать в Махачкале.

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