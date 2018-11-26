Порошенко потребовал от российских властей немедленного освобождения украинских военных и кораблей
Президент Украины Петр Порошенко обратился к властям России с требованием немедленно освободить украинских военных и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе. Об этом он заявил 26 ноября на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.
«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые были грубо задержаны в нарушение международного права, и судьба которых неизвестна», – говорится в заявлении Порошенко.
Звертаюся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських військовослужбовців, яких в порушення міжнародного права брутально було затримано і доля яких невідома. Україна вимагає терміново їх передати українській стороні разом із кораблями. pic.twitter.com/0kJ8JmUpyl— Петро Порошенко (@poroshenko) 26 ноября 2018 г.
Президент Украины подчеркнул, что ожидает ответа на свое обращение в ближайшее время. Помимо этого, Порошенко потребовал деэскалации ситуации не только в Азовском море, но и «по другим направлениям».
Справка:
Напомним, что утром 25 ноября Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, российские пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).
После инцидента Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны Украины высказались в пользу введения военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании украинской Рады.
Из-за чего Украина переходит на военное положение, читайте в материале «Фонтанки» «Керченский кризис».