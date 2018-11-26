Порошенко потребовал от российских властей немедленного освобождения украинских военных и кораблей

Президент Украины Петр Порошенко обратился к властям России с требованием немедленно освободить украинских военных и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе. Об этом он заявил 26 ноября на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые были грубо задержаны в нарушение международного права, и судьба которых неизвестна», – говорится в заявлении Порошенко.

Звертаюся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських військовослужбовців, яких в порушення міжнародного права брутально було затримано і доля яких невідома. Україна вимагає терміново їх передати українській стороні разом із кораблями. pic.twitter.com/0kJ8JmUpyl — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 ноября 2018 г.

Президент Украины подчеркнул, что ожидает ответа на свое обращение в ближайшее время. Помимо этого, Порошенко потребовал деэскалации ситуации не только в Азовском море, но и «по другим направлениям».