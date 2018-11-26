Жилец дома Бака прибирался в квартире и нашёл произведение искусства

Необычную и полезную для петербурговедения находку совершил жилец дома Бака: при уборке в квартире он отчистил разбитое стекло, давно лежавшее у него с тех пор, как жилье было коммунальным. Под слоем пыли проступили прекрасные очертания.

Оказалось, что стекло — травленое, то есть с рисунком, нанесенным путем обработки химическим веществом, разрушающим кристаллическую сетку и делающим стекло непрозрачным в местах соприкосновения. Мужчина увидел растительные узоры, фигурку, предположительно, Амура, играющего на двойной дудочке, и подпись мастера — Анохович.

В сообществе жильцов дома оценили значимость находки, подчеркнув, что раньше об этом мастере слышали только из рассказов жителей прошлых лет: «Травленых стекол сохранилось очень мало, тем ценнее эта новая находка».

Теперь владелец собирается заказать прозрачное стекло для опоры хрупкого предмета искусства и сделать рамку — чтобы изображение стояло как витраж.

Ранее Арчил Сараджишвили собственноручно отреставрировал историческое окно эркера с фурнитурой, сохранив при этом дверцу в нижней панели двери.

Доходный дом Ю. Б. Бака, построенный на Кирочной, 24, относится к стилю модерн. Согласно данным сайта Сitywalls, он был построен архитектором Борисом Гиршовичем в 1904-1905 годах для инженера путей сообщения, основателя и главного пайщика газеты конституционных демократов «Речь».