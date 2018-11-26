В Петербурге задержали «сотрудников» автосалона, заработавших почти четыре миллиона на продаже чужих иномарок

Помощь в продаже иномарок оказывали горожанам в Московском районе Петербурга. Водителей разлучали с автомобилями, транспорт находил нового хозяина, финансовую прибыль получали только продавцы. Несогласные с такой схемой написали заявления в полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, по подозрению в краже сотрудники правопорядка задержали 19-летнюю петербурженку и её двух приятелей 28 и 26 лет. Горожане незаконно стали обладателями семи иномарок.

По версии следствия, задержанные представлялись сотрудниками автосалона, назначали встречу с клиентом у 153 дома на Ленинском проспекте, забирали у него документы и ключи. Затем машину продавали, доход от сделки забирали себе, а хозяин транспорта оставался ни с чем.

За сентябрь аферистам удалось провернуть семь сделок на сумму 3,8 млн рублей. На данный момент задержанные мужчины находятся под стражей, а их юная сообщница отпущена под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».