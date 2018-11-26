Петербург вошел в топ городов России по качеству жизни

Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут формируют десятку лучших российских городов по качеству жизни в 2018 году. Такие данные приводятся в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, результаты которого 26 ноября публикует «Российская газета».

Первая строчка досталась Тюмени. Следующей идет столица Чечни, которая стала первой по таким показателям, как качество дорог, работа служб ЖКХ и объём строительства. Тройку лидеров замыкает Москва, показавшая высокие результаты в медицине, а также при оценке уровня дохода населения.

Санкт-Петербург оказался на седьмой строчке. Проректор составлявшего исследование института Алексей Зубец рассказал, что ситуация в Северной столице напоминает московскую. Город занимает высокие позиции по уровню медицинского обеспечения, работе жилищно-коммунального хозяйства и доходам жителей.

Исследование «Города с самым высоким качеством жизни» проводилось Финансовым университетом при правительстве России в течение всего года, охватив 78 населенных пунктов с населением более 250 тысяч человек. Кроме того, в основу работу легли данные Росстата. Города исследовались по целому ряду критериев, включая медицинское обслуживание, дорожное хозяйство, развитие культуры и образования, работу служб ЖКХ, жилищное строительство, а также уровень «миграционных настроений» жителей.