Компаниям Google, Facebook и Tor могут увеличить в разы штрафы за нарушение российских законов

Иностранные технологические компании, собирающие персональные данные россиян, будут платить крупные штрафы за неоднократное неисполнение закона «Об информации». Разработанный Кремлем законопроект уже разослан участникам рынка для обсуждения.

О законе, который напрямую касается Google, Facebook, Tor и т. д., 26 ноября сообщает Reuters со ссылкой на источники в интернет-компаниях, получивших для изучения документ. Изложенное в бумаге не вдохновило игроков рынка: предложенные администрацией Владимира Путина поправки в Административный кодекс устанавливают штраф в размере одного процента от годовой выручки в России, но не менее 1,5 миллиона рублей. То есть, даже если компания ничего не заработала, она все равно должна будет заплатить. При этом никто не отменяет права Роскомнадзора блокировать сайты компаний-нарушителей.

Денежные наказания, по предварительным оценкам, могут оказаться значительно выше сегодняшних. Например, Google в России заработал в 2017 году 45,2 миллиарда рублей: его размер штрафа превысит 450 миллионов рублей. Сейчас максимальный штраф составляет 700 тысяч рублей, приводит данные РБК.

На запрос Reuters не ответили ни в Кремле, ни в Роскомнадзоре. Представитель последнего Вадим Ампелонский заявил, что ведомство не участвует в разработке документа, а потому не может комментировать информацию.