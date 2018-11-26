«Понятны цели — «встряхнуть» Украину объявлением военного положения». Российский МИД увидел связь между конфликтом в Азовском море и украинскими выборами

Действующий президент Украины мог решить «встряхнуть» страну перед новым избирательным циклом, спровоцировав противостояние с Россией. Так ситуацию в районе Керченского пролива, где ФСБ накануне задержала украинские корабли, прокомментировал статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин. Об этом 26 ноября пишет РБК.

«Очевидно, что это провокация — продуманная по времени, месту и форме. <...> Понятны цели — «встряхнуть» Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции», – заявил дипломат.

Карасин также заметил, что украинский президент Петр Порошенко, возможно, захочет использовать сложившийся фон для старта своей предвыборной кампании. Украинцам предстоит выбрать главу государства 31 марта следующего года.

Напомним, что утром 25 ноября Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, российские пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).

После инцидента Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны Украины высказались в пользу введения военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании украинской Рады.

Из-за чего Украина переходит на военное положение, читайте в материале «Фонтанки» «Керченский кризис».