В Сети появились фотографии задержанных украинских кораблей, которые пришвартованы в Керчи

Фотографии задержанных украинских военных кораблей, которые находятся в Керчи, появились в Интернете. Кадры опубликовал портал KERCH.COM.RU. Корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пришвартованы в районе Генмола.

По данным радиостанции «Говорит Москва», получивших ранения в перестрелке с российскими пограничниками украинских моряков доставили в травматологическое отделение керченской больницы №1 им. Пирогова. Характер ранений собеседник радиостанции называть отказался, однако, по его данным, завтра украинских военнослужащих должны перевести в другие медицинские учреждения.

Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).

После инцидента президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны высказались в пользу введения военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании украинской Рады.