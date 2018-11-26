В #ЩедрыйВторник юные артисты Упсала-Цирка проведут благотворительный хулиганский онлайн-баттл

В рамках Международного дня благотворительности #ЩедрыйВторник, который состоится 27 ноября, юные артисты Упсала-Цирка проведут благотворительный хулиганский онлайн-баттл.

Упсала-Цирк – единственный в мире цирк для хулиганов, петербургский социально-культурный проект. Это современный цирк, где соединяются акробатика, жонглирование, контемпорари, элементы уличной культуры, паркура и брейк-данса. Здесь занимаются дети и подростки из групп социального риска: из неблагополучных семей, коррекционных школ, кризисных центров, дети с особенностями в развитии. Здесь детям помогают изменить свой жизненный сценарий и стать успешными.

27 ноября артисты Упсала-Цирка устроят благотворительный хулиганский баттл в прямом эфире на своём официальном YouTube-канале. Поддержать юных хулиганов сможет любой желающий из любой точки мира. Баттл пройдёт с 17:00 до 19:00.

Отметим, что это не единственное мероприятие, которое пройдёт в Петербурге и Ленинградской области в рамках дня благотворительности #ЩедрыйВторник. Запланированы мастер-классы, волонтёрские акции, флешмобы в Интернете, сборы новогодних подарков, также многие кафе и рестораны часть выручки намерены перечислить на благотворительность.

Обо всех мероприятиях можно узнать на сайте акции.