Доброе дело
В #ЩедрыйВторник юные артисты Упсала-Цирка проведут благотворительный хулиганский онлайн-баттл
В рамках Международного дня благотворительности #ЩедрыйВторник, который состоится 27 ноября, юные артисты Упсала-Цирка проведут благотворительный хулиганский онлайн-баттл.
Упсала-Цирк – единственный в мире цирк для хулиганов, петербургский социально-культурный проект. Это современный цирк, где соединяются акробатика, жонглирование, контемпорари, элементы уличной культуры, паркура и брейк-данса. Здесь занимаются дети и подростки из групп социального риска: из неблагополучных семей, коррекционных школ, кризисных центров, дети с особенностями в развитии. Здесь детям помогают изменить свой жизненный сценарий и стать успешными.
27 ноября артисты Упсала-Цирка устроят благотворительный хулиганский баттл в прямом эфире на своём официальном YouTube-канале. Поддержать юных хулиганов сможет любой желающий из любой точки мира. Баттл пройдёт с 17:00 до 19:00.
Отметим, что это не единственное мероприятие, которое пройдёт в Петербурге и Ленинградской области в рамках дня благотворительности #ЩедрыйВторник. Запланированы мастер-классы, волонтёрские акции, флешмобы в Интернете, сборы новогодних подарков, также многие кафе и рестораны часть выручки намерены перечислить на благотворительность.
Обо всех мероприятиях можно узнать на сайте акции.
Справка:
#ЩедрыйВторник – всемирный день благотворительности, основная цель которого – дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела. Он отмечается в последний вторник ноября. В этот день участники совершают разнообразные добрые дела.
Идея Международного дня благотворительности #ЩедрыйВторник (#Giving Tuesday) появилась в 2012 году и с тех пор получила распространение в более чем 100 странах мира. К движению в странах-участницах присоединяются известные актеры, музыканты, политики, а также более 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций. Это открытая платформа для сотрудничества НКО, бизнеса, СМИ, местных сообществ.
Первый для России #ЩедрыйВторник прошел 29 ноября 2016 года, в 2017 году #ЩедрыйВторник состоялся 27 ноября. За два года к движению в России присоединилось более 1900 партнеров из более чем 227 городов и населенных пунктов. За это время в стране прошло более 3 500 благотворительных событий. Более 13 тысяч человек приняли участие в флешмобе «Неделя признаний».
Также в дни #ЩедрогоВторника был зафиксирован рост пожертвований в благотворительные организации. Так, по данным партнеров, имеющих сервисы сбора онлайн-пожертвований, средняя сумма пожертвований в #ЩедрыйВторник в 2016 году выросла в 2,5 раза, а в 2017 году — в 1,5 раза (по сравнению с предыдущими годами).
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга