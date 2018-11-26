На даче под Тосно бабушка упала с лестницы с младенцем на руках. Ребенка спасают петербургские врачи

Полугодовалый младенец из Колпинского района Петербурга получил тяжелые травмы на даче в Ленобласти. Он рухнул с лестницы на руках у бабушки.

По данным «Фонтанки», скорую в садоводство «Захожье-5» под Тосно вызвали вечером 25 ноября. В детскую горбольницу им. Филатова доставили мальчика, появившегося на свет в мае этого года. Врачи диагностировали у юного пациента закрытый перелом свода черепа, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Малыша поместили в реанимацию.

Как выяснилось, несчастье произошло, когда 46-летняя бабушка поднималась по лестнице дома на второй этаж. Она упала с младенцем на руках.