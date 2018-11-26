Смольный снова выбирает между аэроэкспрессом, трамваем и метро до Пулково

Правительство города за 2 недели подготовит матрицу всех возможных вариантов связи Петербурга с аэропортом Пулково. Помимо аэроэкспресса и метро, рассматриваются варианты скоростного трамвая и автобусного движения.

О результатах профильного совещания в Смольном 26 ноября сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина. Разработанный документ будет представлен на рассмотрение временно исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову.

Чиновники отмечают: комитет по инвестициям продлил до 28 ноября срок подачи заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о создании аэроэкспресса на основе государственно-частного партнерства. В генплане установлен маршрут Витебский вокзал — аэропорт Пулково, вариант с Балтийским вокзалом отклонен.

В то же время перспективным называется строительство трамвайной линии от станции метро «Купчино» до аэропорта. «В условиях, когда город и ВВСС [«Воздушные ворота северной столицы»] рассматривают возможность организации терминала для низкобюджетных авиакомпаний на базе Пулково-2, трамвайная линия может стать удобным способом добраться до лоукост-терминала и способствовать его развитию», – говорится в сообщении Смольного.

Аппарат вице-губернатора напоминает, что развитие линий метро до Пулково в генплане не отражено, но содержится в отраслевой схеме развития метрополитена со сроком реализации после 2025 года. В настоящее время осуществляется работа по актуализации документа.

Сейчас транспортная доступность аэропорта обеспечивается метрополитеном и автобусами от станции метро «Московская». ГУП «Пассажиравтотранс» обслуживает 2 маршрута – №№ 39 и №39Э. По ним курсируют 25 автобусов, которые ежемесячно перевозят порядка 500-600 тысяч пассажиров. За 10 месяцев 2018 года перевезено в общей сложности 6,1 млн человек. При этом пассажиропоток Пулково уже в текущем году прогнозируется на уровне 18 млн человек, а к 2023 году может достичь 25 млн человек. Кроме того, стабильным перевозкам наземным транспортом может помешать планируемый ввод в декабре 2019 года скоростной магистрали М-11 и строительство города-спутника Южный, которые увеличат нагрузку на дорожную сеть .

Вице-губернатор Игорь Албин поручил комитету по инвестициям Санкт-Петербурга и ВВСС ускорить работу над корректировкой мастер-плана, определяющего параметры работы аэропорта на перспективу. Комитет по транспорту, в свою очередь, должен разработать перечень мероприятий по обеспечению гарантированного транспортного сообщения с аэропортом до 2022-2023 года автобусным транспортом.