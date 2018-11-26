Два из трех российских спутников «Ресурс-П» сломались раньше срока. Один продолжает работать, хотя гарантия истекла

Два из трех спутников «Ресурс-П» российской гражданской орбитальной группировки сломались, не отработав положенных пяти лет. Об этом 26 ноября пишет «Коммерсантъ».

Причиной поломки стали «критические проблемы», которые появились после запуска. Теперь в группировке остался один спутник, гарантийный срок работы которого уже истек, но он продолжает работать. Следующие аппараты подобного типа, как ожидается, будут готовы лишь в 2019-2020-м году.

Спутники работают в интересах Роскосмоса, Минсельхоза, Минприроды, МЧС, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Близкий к Минобороны собеседник «Коммерсанта» сообщил, что аппараты использовались и в военных целях — в частности, для съемки местности в Сирии.

Цена изготовления одного спутника — более 5 миллиардов рублей. Официальный комментарий центра «Прогресс» «Коммерсанту» получить не удалось.