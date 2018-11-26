18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: -2
$ 65.67р
74.94р
12:13 26.11.2018
Расширенный поиск

Происшествия
26.11.2018 10:14
Печать

В Петербурге фанаты «Спартака» отправили в больницу прохожего

За жесткое избиение горожанина в Невском районе Петербурга задержали двух фанатов «Спартака». Дома у нападавших нашли одежду, перепачканную кровью. 

Как стало известно «Фонтанке», 23 ноября у дома 3/1 по Товарищескому проспекту неизвестные избили 39-летнего местного жителя. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой в тяжёлом состоянии госпитализировали. По подозрению в нападении сотрудники полицейского Центра «Э» задержали 20-летнего участника неформального объединения «Застава» (петербургские болельщики московского футбольного клуба «Спартак»), а также его 37-летнего приятеля, который трудится водителем. Полицейские изъяли у них одежду со следами крови и мобильные телефоны.

В социальных сетях мужчины делятся фотографиями с прокачанными мышцами из спортзалов. Младший из задержанных не скрывает своих правых взглядов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
«Лидер Групп»/ЖК «Аэросити»
26.11.2018 11:44

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Во времена советского домостроения угловые квартиры пользовались не очень хорошей репутацией. Считалось, что они холоднее, а торцевые стены подвержены образованию плесени.
ПАО «Группа ЛСР»
26.11.2018 11:37

В «Цивилизации» началось строительство школы

«Группа ЛСР» приступила к возведению школы на территории жилого комплекса «Цивилизация», который компания строит в Невском районе Санкт-Петербурга.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
24.11.2018 11:00

Цифровые технологии для полного погружения: арт-шоу в ТРК «Питер Радуга»

В эти новогодние праздники посетителей ТРК «Питер Радуга» ожидает качественно новый уровень впечатлений – высокотехнологичное театрализованное светомузыкальное шоу (0+).
ООО «Терминал-Ресурс»
23.11.2018 20:02

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 4» запущена система отопления

За короткие сроки с момента начала строительства жилого комплекса компания застройщик «Терминал-Ресурс» приступила к запуску систем водяного напольного отопления. Все три корпуса, входящие в состав ЖК готовы к наступлению холодов
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23.11.2018 18:55

Нет повода откладывать эквайринг!

Банк «Санкт-Петербург» внедрил новый онлайн-сервис для корпоративных клиентов – дистанционное заключение договоров эквайринга
ЖК «Богатырь 3»
23.11.2018 18:50

Декабрьское повышение цен в ГК «Лидер Групп»

С 1 декабря 2018 года произойдет плановое увеличение стоимости квартир в жилых комплексах компании: «Три кита 2», «Три кита 3», «Богатырь 3»
INTERSTEP
23.11.2018 15:45

Киберпятница - полезные подарки на Новый год со скидкой 90%

Фирменный интернет-магазин петербургского производителя INTERSTEP объявляет Киберпятницу. Только в пятницу, 23 ноября и два выходных – 24 и 25 ноября - можно купить все, что представлено в ассортименте компании, со скидкой на некоторые товары до 90%*
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23.11.2018 15:33

Елена Иванникова вошла в топ-25 лучших председателей советов директоров

Ассоциация независимых директоров, Российский союз промышленников и предпринимателей в партнерстве с PwC и Московской Биржей составили рейтинги директоров в сфере корпоративного управления по итогам 2017-2018 корпоративного года
«Лидер Групп»
23.11.2018 14:00

ЖК VITAMIN объявляет об увеличении цен

26 ноября 2018 года ГК «Лидер Групп» произведет плановое увеличение стоимости квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса VITAMIN.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
23.11.2018 11:15

Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 9 месяцев 2018 г. составила 744 млн рублей

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность по МСФО включает финансовую отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» и контролируемых им дочерних обществ: ОАО «Псковэнергоагент», ОАО «Псковэнергосбыт», ОАО «Лесная сказка», ОАО «Энергосервис Северо-Запада»
холдинг «Аквилон Инвест»
23.11.2018 09:55

«Аквилон Инвест» представил новый дизайн чистовой отделки

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» расширил линейку предложения по отделке квартир «под ключ». Теперь покупатели могут выбрать из трех вариантов цветовых решений: светлый интерьер «Ваниль», элегантный темный «Шоколад» или скандинавский стиль «Графит»
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
22.11.2018 18:30

Глава МРСК Северо-Запада оценил ход противоаварийных тренировок в филиале «Комиэнерго»

В рамках рабочего визита в Республику Коми генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник провел противоаварийные тренировки с персоналом филиала «Комиэнерго».