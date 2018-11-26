В Петербурге фанаты «Спартака» отправили в больницу прохожего

За жесткое избиение горожанина в Невском районе Петербурга задержали двух фанатов «Спартака». Дома у нападавших нашли одежду, перепачканную кровью.

Как стало известно «Фонтанке», 23 ноября у дома 3/1 по Товарищескому проспекту неизвестные избили 39-летнего местного жителя. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой в тяжёлом состоянии госпитализировали. По подозрению в нападении сотрудники полицейского Центра «Э» задержали 20-летнего участника неформального объединения «Застава» (петербургские болельщики московского футбольного клуба «Спартак»), а также его 37-летнего приятеля, который трудится водителем. Полицейские изъяли у них одежду со следами крови и мобильные телефоны.

В социальных сетях мужчины делятся фотографиями с прокачанными мышцами из спортзалов. Младший из задержанных не скрывает своих правых взглядов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».