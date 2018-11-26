На фанерном производстве в Понтонном погрузчик едва не раздавил работницу

Сотрудница деревообрабатывающего производства в Колпинском районе Петербурга попала в реанимацию из-за травм, полученных на рабочем месте. На женщину наехал погрузчик.

Как стало известно «Фонтанке», 33-летнюю уроженку Средней Азии доставили в горбольницу №26 вечером 25 ноября. Женщина сообщила, что она — работница предприятия «Свеза Усть-Ижора» в поселке Понтонном и что ей на левую ногу наехал погрузчик. Медики диагностировали у пострадавшей сочетанную травму головы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом левой голени, рваную рану задней поверхности левого коленного сустава, шок 1-й степени. Женщину поместили в реанимацию.

Проводится проверка.

Предприятие, где была травмирована работница, входит в состав комбината «Свеза» (одна из структур «Севергрупп» Алексея Мордашова). Позиционирует себя как мировой лидер на рынке березовой фанеры.