Возле Морского собора в Кронштадте нашли голого ребенка восьми лет. Мальчика выгнала из дома мать

Жители Кронштадта, увидев голого ребенка, вызвали полицейских. Сотрудники смогли поговорить с матерью только к утру.

По информации «Фонтанки», около 19 часов 25 ноября жители Кронштадта вызвали наряд полиции к дому 21 по улице Советской, что находится напротив Морского Никольского собора. Там полицейские обнаружили восьмилетнего ребенка босиком и в одних трусах. Мальчик сообщил им, что его выгнала из дома мать.

Заметим, что температура в Петербурге около ноля или минус одного градуса.

По данным «Фонтанки», в квартире сотрудники полиции застали пьяную местную жительницу, а с ней еще одного ее ребенка, но совсем уже малолетнего.

Как стало известно нашему изданию, полицейские вызвали с работы отца, а даму доставили в дежурную часть, где только к утру 26 ноября она протрезвела.

Ее восьмилетнего сына направили в Центр социальной помощи семьи и детям.

Что касается перспектив доставленной, то, как «Фонтанке» пояснили в ГУ МВД, в ее действиях усматриваются признаки состава оставления в опасности.