Керченский пролив открыли для гражданских. Суда скопились по обе стороны моста

Движение судов по Керчь-Еникальскому каналу в Керченском проливе возобновили утром 26 ноября. Судоходство закрывали из-за появления неподалеку от Крымского моста трех украинских военных кораблей.

Как заявил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Орлов, разрешение для движения судов по каналу дали около четырёх утра, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ТАСС.

По данным портала MarineTraffic, в районе пролива скопилось большое количество судов, которые ждут прохода.

Фото: Скриншот сервиса MarineTraffic

Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).

После инцидента президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны высказались в пользу введения военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании украинской Рады.