Обитателю Крестов вменили «юбилейное» число квартирных краж в Петербурге

Крупную серию краж раскрыли в Московском районе Петербурга. Злоумышленник покусился на имущество 29 местных жителей. Если прибавить дело, в связи с которым домушник уже находится в Крестах, то его можно поздравить с «юбилейным» числом хищений.

По данным «Фонтанки», к утру 26 ноября уголовное дело 24-летнего петербуржца, задержанного месяц назад за кражу из квартиры на проспекте Юрия Гагарина, стало гораздо более объемным. Если раньше ему вменяли хищение чужого имущества на 75 тысяч рублей, то теперь ущерб превысил 2 миллиона. А наварился мужчина, обойдя 29 квартир все в том же Московском районе. Причем за сравнительно короткий период: с 1 августа по 21 октября 2018 года. То есть ходил на дело, как на работу.

Надо полагать, что Московский район мужчина изучил досконально: на некоторых улицах он заходил в дома буквально по порядку. Так было, например, на Пулковской улице, Благодатной, проспекте Юрия Гагарина.