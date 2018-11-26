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Общество
26.11.2018 09:20
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Появились призывы вернуть Украине военные корабли. Первой голос подала Канада

Канада призвала Россию освободить украинские военные корабли и обеспечить им свободное прохождение Керченского пролива. Об этом 26 ноября заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в своем Twitter.

«Канада осуждает российскую агрессию в отношении Украины в Керченском проливе. Канада непоколебима в своей поддержке суверенитета Украины», — говорится в сообщении.

В НАТО и Евросоюзе призвали к сдержанности в связи с инцидентом. Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности в связи с ситуацией в Азовском море.

Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).

После инцидента президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны высказались в пользу введения военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании украинской Рады.

Из-за чего Украина переходит на военное положение, читайте в нашем материале «Керченский кризис».

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