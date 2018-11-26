В Колпино должник решил газовой атакой бороться с блэкаутом. Угроза взорвать дом привела в полицию

Вернуть домой свет попытался обитатель Колпинского района Петербурга. Попытка выйти из сумрака вылилась в путешествие в полицейский участок.

Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, накануне вечером в службу «112» позвонил разгневанный житель 44 дома на улице Тверской. Он сообщил, что из-за долгов у него в квартире отключили электроэнергию. В отместку мужчина пообещал включить газ и взорвать здание.

Объяснять тонкости своих взаимоотношений с коммунальщиками телефонному агрессору пришлось уже в полиции. Теперь горожанину грозит не только административное наказание за просрочку по оплате электричества, но и уголовное за буйные фантазии о взрывах.