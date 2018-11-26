Чечня возглавила рейтинг самых «трезвых» регионов России. Петербург в десятку не вошел

Рейтинг трезвости регионов России составили эксперты агентства «Трезвая Россия». Данные опубликованы на сайте проекта 26 ноября.

Самым непьющим регионом стала Чеченская Республика. Второе и третье места заняли Республики Ингушетия и Дагестан соответственно. В десятку самых трезвых регионов России также вошли Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики, Белгородская, Тюменская, Волгоградская области, Ставропольский край и Республика Калмыкия.

Хуже всего с алкоголем обстоят дела в Чукотском автономном округе. Второе место в антирейтинге заняла Магаданская область, а третье — Ненецкий автономный округ.

Петербург занял 26 строчку из 85. Москвичи пьют меньше, столица занимает 19 строчку рейтинга.

При составлении рейтинга использовались следующие 6 критериев: число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти (отравления алкоголем), численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, региональный объём всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта, число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, сила регионального антиалкогольного законодательства.