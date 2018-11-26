В Киеве во время митинга у российского посольства сгорел автомобиль с дипломатическими номерами

Автомобиль с дипломатическими номерами сгорел недалеко от российского посольства в Киеве в ночь на 26 ноября. Об этом сообщает РБК.

Инцидент произошел в переулке Ярослава Хомова 14-а. Пожарные потушили возгорание. На месте происшествия работают полицейские. Издание добавляет, что номерные знаки DP 001 имеют автомобили диппредставительств России, консульских учреждений и членов дипломатического персонала.

Ранее у здания посольства России в Киеве прошел митинг в связи с ситуацией в Азовском море. Активисты бросили дымовые шашки на территорию посольства. Первоначально сообщалось, что на митинг пришли около 20-30 человек. По данным издания «Страна.ua», у посольства собралось около 300 человек. Они хотели зажечь автомобильные шины, однако им помешали правоохранительные органы.

Накануне ФСБ заявила, что три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России без разрешения. В результате пограничники открыли огонь, ранив троих украинских военнослужащих. В ФСБ отметили, что применили оружие, так как корабли ВМС Украины не реагировали на призывы остановиться и совершали опасные маневры. Их задержали и отправили в Керченский порт. Президент Украины Петр Порошенко созвал военный совет. Он и СНБО заявили о планах ввести на территории страны военное положение на 60 суток.