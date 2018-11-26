В Москве умер советский диктор Ковеленов. Он зачитал в эфире постановление ГКЧП во время путча 1991 года

Диктор Центрального телевидения СССР Юрий Ковеленов умер в Москве на 80-м году жизни. Об этом в Facebook ночью 26 ноября сообщил артист Ефим Шифрин. Именно Ковеленов зачитал постановление Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) во время путча 1991 года.

«Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка», — написал Шифрин.

Ковеленов вел программу «Время» с 1965 года по 1995-й. Именно он зачитал в эфире постановление от имени ГКЧП во время путча 1991 года. Довелось ему быть и членом дежурной бригады в Останкино в 1993 году во время штурма телецентра.

О работе во время путча диктор позже рассказывал в «Литературной газете»: «Никакой ясности и уже притуплённое чувство тревоги. Так было пару дней... Потом меня допрашивали: по доброй ли воле я приехал 19-го августа в Останкино или меня принуждали зачитывать заявление ГКЧП. Помилуйте, отвечал я, это же моя работа».

Церемония прощания с диктором пройдет 28 ноября, сообщает телеканал «Дождь».