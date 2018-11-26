Украина ограничит въезд для «некоторых граждан России» после обстрела военных кораблей
Киев ограничит въезд на Украину для «некоторых граждан России» после инцидента в Азовском море. Об этом на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.
«Планируем перейти на усиленный режим охраны границы и обороны. Что касается пунктов пропуска, то для граждан Украины никаких ограничений не будет», — цитирует Цигикала 26 ноября РБК.
Глава государства Петр Порошенко согласен с инициативой пограничников.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.
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Справка:
Накануне в Азовском море были задержаны три украинских военных корабля. По данным ФСБ России, они нарушили территориальные воды России и направились к Керченскому проливу. В ВМС Украины сообщали, что ФСБ обстреляла малые артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яну Капы», пострадали трое моряков. Задержанные корабли доставили в Керченский порт, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).