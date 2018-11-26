Украина ограничит въезд для «некоторых граждан России» после обстрела военных кораблей

Киев ограничит въезд на Украину для «некоторых граждан России» после инцидента в Азовском море. Об этом на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

«Планируем перейти на усиленный режим охраны границы и обороны. Что касается пунктов пропуска, то для граждан Украины никаких ограничений не будет», — цитирует Цигикала 26 ноября РБК.

Глава государства Петр Порошенко согласен с инициативой пограничников.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.

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