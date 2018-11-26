Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность

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О задержании трех украинских кораблей ФСБ сообщила накануне. По информации спецслужбы, корабли находились в российских территориальных водах в нарушение конвенции ООН и не отвечали на требования пограничников. В результате обстрела кораблей, по сведениям ФСБ, ранения получили трое моряков.

Украина заявляет, что информировала Россию о маршруте движения кораблей, которые направлялись из Одессы в Мариуполь, и что при обстреле пострадали шестеро моряков. НАТО и Евросоюз призвали Россию и Украину к деэскалации ситуации.