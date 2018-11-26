Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность
В полную боевую готовность приведены Вооруженные силы Украины. Распоряжение рано утром 26 ноября отдал начальник Генштаба страны. Сообщение размещено на официальном сайте Минобороны Украины.
Военное положение из-за обстрела российскими пограничниками трех украинских военных кораблей в Керченском проливе ранее одобрили Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и президент Петр Порошенко. Последний назвал вчерашний конфликт «актом агрессии».
Окончательное решение о введении военного положения должна принять сегодня Верховная рада, сообщает телеканал «Дождь».
Решением Совбеза в соседней стране на усиленный режим несения службы переведена полиция. В СНБО заверяют, что обеспечивают охрану консульских учреждений и посольств, а также занимаются профилактикой массовых беспорядков. При этом ночью, по данным СМИ, в Киеве сгорела машина с российскими дипломатическими номерами. А двор посольства закидали дымовыми шашками.
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Справка:
О задержании трех украинских кораблей ФСБ сообщила накануне. По информации спецслужбы, корабли находились в российских территориальных водах в нарушение конвенции ООН и не отвечали на требования пограничников. В результате обстрела кораблей, по сведениям ФСБ, ранения получили трое моряков.
Украина заявляет, что информировала Россию о маршруте движения кораблей, которые направлялись из Одессы в Мариуполь, и что при обстреле пострадали шестеро моряков. НАТО и Евросоюз призвали Россию и Украину к деэскалации ситуации.