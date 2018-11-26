ФСБ сообщила о задержании украинских военных кораблей в Керченском проливе. Трое моряков ранены

Федеральная служба безопасности 25 ноября сообщила о том, что пограничники применили оружие в отношении украинских военных кораблей, которые пересекли государственную границу, чтобы пройти через Керченский пролив.

В сообщении ФСБ России, которое цитирует агентство ТАСС, указывается, что украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу. Поскольку они не реагировали на требования остановиться и опасно маневрировали, по ним открыли огонь.

В ФСБ сообщили, что в результате трое украинских военнослужащих были ранены. Им была оказана медицинская помощь.



В спецслужбах также отметили, что все три нарушившие границу корабля задержаны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.



Ранее в ФСБ заявляли о том, что вышедшие из Бердянска корабли ВМС Украины «Гюрза» легли на обратный курс и направились обратно на Украину.



Там также указывали, что располагают неопровержимыми доказательствами подготовки Украиной провокации в Черном море.



«НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе, и мы в контакте с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации», — цитирует представителя Североатлантического альянса Оану Лунгес телеканал «360».