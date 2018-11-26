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Керченский кризис. Из-за чего Украина переходит на военное положение

Совбез Украины проголосовал за военное положение из-за плененных под Крымским мостом кораблей. НАТО призывает к сдержанности. Москва говорит о провокации.

Керченский кризис. Из-за чего Украина переходит на военное положение

кадриз видео/Россия24/YouTube

О том, что это провокация, днем 25 ноября понимали даже в Совете Федерации, когда комментировали заход кораблей Военно-морских сил Украины в воды, которые Россия считает своими. «Это чистой воды провокация, которая осуществляется Порошенко с одной лишь целью: ему нужно отложить президентские выборы путем введения военного или чрезвычайного положения. Он провоцирует Россию на ответные шаги»,  – сказал РБК первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. К вечеру воскресенья стало понятно, что удалось. 

К Керченскому проливу со стороны Черного моря украинские буксир «Яны Капу» и артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» подошли к семи утра 25 ноября. Россия говорит, что не получала заявку на проход по ее внутренним водам. Украина настаивает, что переход из Одессы в Мариуполь соответствует нормам международного права. Российский пограничный корабль «Дон» совершил навал на буксир. ВМС Украины заявили о повреждении главного двигателя. Украинская эскадра остановилась в шести милях от Крымского моста. За ними приглядывали морские силы Федеральной службы безопасности: катера «Соболь» и «Мангуст», сторожевик «Дон», и малый противолодочный корабль «Суздалец».

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Последующие несколько часов на сцене Керченского пролива появились то, сухогруз, перекрывший собою проход под мостом, то штурмовики Су-25, контролирующие обстановку с неба. Показали свое присутствие и военные корабли ВМФ России. Судоходство было временно закрыто. «Это провокация», – говорили эксперты и аналитики. «Если к вечеру не уйдут, их "нахлобучат"», – прогнозировали ветераны флота.

Их правоту подтвердила Федеральная служба безопасности, которая задержала «Бердянск», «Никополь» и «Яни Капу», в 19.00 предпринявших «очередную попытку незаконных действий в территориальных водах Российской Федерации». 

«На законные требования сопровождающих их кораблей пограничной службы ФСБ России и Черноморского флота Российской Федерации о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование. С целью принудительной остановки украинских военных кораблей было применено оружие», – ближе к полуночи сообщил сотрудник Погрануправления ФСБ по Крыму Антон Лозовой.

Об агрессии в свой адрес ВМС Украины заявили за несколько часов до этого, добавив, что на помощь спешат два бронированные судна класса «Гюрза». (Позже ФСБ заявила, что подмога вернулась на базу в Бердянск) В сети появились видео захвата буксира, а потом были выложены записи переговоров российских пограничников и украинских моряков. В ответ на требование остановиться командир иностранного катера говорит, что не собирается применять оружие и уже уходит в нейтральные воды Черного моря. На следующей записи звучит драматичное: «Нужна помощь. Дайте помощь. Лежачие раненные. Нужна помощь». 

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Советник министра обороны Украины Юрий Бирюков уточнил, что украинские моряки все-таки открывали огонь. «1) Наши не вели себя как зайчики, отстреливались. Но пропорция 2 к 10. 2) Один из МБАК не захвачен, но заблокирован со всех сторон. На штурм не пошли, причина – см. пункт 1.», – написал он в своем Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что на задержанных Россией кораблях находятся 23 человека. Шестеро человек, по информации Киева, ранены. Официальный представитель крымской погранслужбы Антон Лозовой говорит о троих легкораненых, им оказана помощь, вместе с задержанными кораблями они доставлены в порт Керчь. 

По факту нарушения государственной границы Российской Федерации возбуждено уголовное дело. ФСБ заявляет, что целью украинских кораблей «было создание конфликтной ситуации». Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркивает, что украинской стороне известен порядок мирного прохождения военных кораблей через территориальные воды Российской Федерации и Керчь-Еникальскому каналу, более того, он уже был опробован ими в сентябре 2018 года. 

«Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», – написала в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова

Евросоюз в своих комментариях дает понять о симпатиях. «Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могеринии. 

«НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе, и мы в контакте с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации. НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая права на навигацию в ее территориальных водах. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом», — написала в Твиттер представитель Североатлантического альянса Оана Лунгес. 

У российского посольства в Киеве вечером в воскресенье собрались десятки людей. Они бросили в сторону здания несколько дымовых шашек, скандируя «Смерть России». На опубликованных в сетях фото видны автомобильные покрышки – майданный символ, но их поджигать не стали.

В ночь на 26 ноября власти Украина собрались на экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Его результатом стало предложение на 60 дней ввести в стране военное положение. Это позволит отменить президентские и парламентские выборы, что, по оценкам политологов, выгодно для действующего президента Петра Порошенко, чья популярность весьма низка. 

Решение СНБО должна утвердить Верховная Рада, которая соберется на внеочередное заседание в понедельник. 

«Военное положение не означает войну, Украина ни с кем не планирует воевать, оно вводится лишь для обороны границ, нашего суверенитета и независимости страны. Военное положение не означает, что Украина откажется от политико-дипломатического урегулирования конфликта в рамках международных, в том числе Минских договоренностей. Надеюсь, завтра Верховная рада примет правильное решение», — сказал Петр Порошенко.


© Фонтанка.Ру

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