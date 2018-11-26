ФСБ: украинские суда легли на обратный курс в Бердянск

«Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск», – говорится в сообщении ФСБ России от 25 ноября. Его приводит радиостанция «Говорит Москва», не уточняя названия судов.

Ранее Военно-морские силы Украины заявили о захвате трех своих кораблей спецназом России и ранении двух украинских военных моряков. Речь шла о рейдовом буксире «Яны Капу» и артиллерийских катерах «Бердянск» и «Никополь». Сообщалось, что катера погрануправления открыли огонь после выхода украинских судов из российских территориальных вод. Из-за чрезвычайных событий президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет.

Эти три корабля утром 25 ноября двинулись по направлению к Керченскому проливу, имея перед собой цель пройти из Одессы в Мариуполь. Российская сторона отказалась их пропускать, закрыв пролив сухогрузом, заявив, что заявок на проход в проливе не поступало. Украинская сторона ответила, что предупреждение направляли, но ответа не поступило.

После появления информации о том, что российский пограничный корабль «Дон» таранил украинский буксир и повредил его, из Бердянска вышли два бронированных судна класса «Гюрза».