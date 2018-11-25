Семак о конфликте с Маркизио: Это внутрикомандное дело

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак прокомментировал конфликт со своим полузащитником Клаудио Маркизио.

"Вам показалось. Никаких проблем нет. Это внутрикомандное дело, все вопросы решаем внутри команды", – заявил Семак на послематчевой пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в конце игры 32-летний итальянец выразил недовольство из-за того, что ему не дали выйти на поле.

В итоге на 86-й минуте в игру вошел Магомед Оздоев, заменивший Александра Ерохина.

Напомним, Маркизио перешёл в "Зенит" в сентябре на правах свободного агента. До этого итальянец выступал 12 лет за "Ювентус", за которые он провел 389 матчей, забив 37 мячей и сделав 42 результативные передачи. Вместе с туринцами он завоевал 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.