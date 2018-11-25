ВМС Украины заявили, что Россия начала обстрел военных кораблей в Керченском проливе

Военно-морские силы Украины утверждают, что российские военные корабли открыли огонь по трем военным кораблям в Керченском проливе вечером 25 ноября. Как сообщают военные в Facebook, повреждения получил катер «Бердянск».

Россия официально не комментирует происходящее.

Три украинских военных корабля — малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир — без уведомления и запроса вошли в запретные воды России и двинулись по направлению к Керченскому проливу. Украинская сторона утверждает, что переход из Одессы в Мариуполь был плановый и Россию уведомили должным образом. По данным ФСБ, корабли не подчинялись требованиям и совершали опасные маневры. ВМС Украины заявили, что российский пограничный корабль «Дон» таранил буксир и повредил ему двигатель.

В итоге Украина решила усилить группу в Керченском проливе двумя бронированными судами класса «Гюрза» и заявила, что в сторону украинских кораблей на боевом курсе шла российская ударная вертолетная группа Ка-52.

По предварительной информации, сейчас корабли ВМСУ остановились в шести милях от Крымского моста. Судоходство в районе Керченского пролива остановлено.