3 очка от Карпина. «Зенит» закончил круг на первом месте

Много нелицеприятных кричалок, победный гол аргентинца и первое место в турнирной таблице: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги очередного скучного, но от того не менее важного и победного матча чемпионата страны.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Перед матчем комфортное преимущество «Зенита» в турнирной таблице растаяло: «Краснодар» у себя дома уверенно разобрался с тульским «Арсеналом», в котором во время перерыва на матчи сборных поменялся главный тренер. Игорь Черевченко, судя по выражению лица, старался как мог, но не помогло: «Арсенал» проиграл 3:0, и команда Мурада Мусаева уверенно вышла на вторую строчку: в пятницу «Локомотив» проиграл «Уралу», а победа ЦСКА в Грозном 0-1 вернула «армейцев» в борьбу за пьедестал.

Право ввести мяч в игру в это воскресенье получил чемпион мира, болельщик «Зенита» со стажем Николай Валуев. Выходя с поля Валуев дал «пять» Роберту Маку и благодаря этому жесту многое стало понятно про расстановку на поле. Мак, несмотря на правую рабочую ногу, оказался на левом фланге в роли латераля, с аналогичным функционалом справа вышел Далер Кузеяв. Травмы (Эммануэль Маммана) и дисквалификации (Луиш Нету) изменили привычный набор игроков обороны в штрафной Андрея Лунева: Миха Мевля, когда-то игравший в «Ростове», Бранислав Иванович и Александр Анюков составили трио центральных защитников. В линии полузащиты на поле вышли Леандро Паредес, отбывший дисквалификацию, Александр Ерохин и Эрнани. Дуэт нападающих был понятен: Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

Команды встречались совсем недавно в рамках Кубка России: тогда успешней оказались ростовчане. Вышедший на замену Артур Юсупов был особенно хорош и особенно результативен. Его игра помогла выйти «Ростову» Валерия Карпина в ¼ финала Кубка России В Петербурге клиент агентского бюро «ProSports Managment» предсказуемо оказался у гостей в стартовом составе, но в матче чемпионата страны традиционно не сверкнул.

Матч начался в привычных попытках установить контроль над территорией. Одинаково плохо получалось у обоих спортивных коллективов. Первый голевой момент смогли организовать гости: на 9 минуте исландец Бьорн Сигурдарсон точно пробил по воротам Лунева, но в итоге гол был отменен из-за положения вне игры. На 12 минуте ответил молодой отец Дриусси: именно касание аргентинца привело к взятию ворот. Дзюба с душой нараспашку побежал поздравлять юного коллегу с голом.

Оставшееся время первого тайма команды провели в поиске мысли на поле. Несмотря на то, что оба трудовых коллектива не решались ее продемонстрировать, «Зенит» пользовался преимуществами домашней команды и цинично — с учетом комфортного счета — катал мяч. Фанаты с «Виража» разминали трибуны B и C, и болельщики отвечали заводящим «Виража» взаимностью. В конце первого тайма от «Виража» прилетели именные кричалки в адрес Валерия Карпина, но цитировать их мы, помня о строгости Роскомнадзора, не можем.

Много нелицеприятных кричалок, победный гол аргентинца и первое место в турнирной таблице: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги очередного скучного, но от того не менее важного и победного матча чемпионата страны.

Второй тайм проходил в привычном для этого сезона РПЛ летаргическом режиме, но на 63 минуте Ерохин откликнулся на передачу с правого фланга и аккуратно положил мяч в нижний угол ворот команды с берегов Дона. Активные болельщики в этот момент качали стадион темой осени «Питер, шизи на вираже». Явку в 46282 болельщиков в тот же момент объявил голос стадиона «Санкт-Петербург Арена» Константин Анисимов, актер театра «Балтийский дом». Валерий Карпин, до того красовавшийся в белом поло, все-таки натянул синюю олимпийку.

Разящая контратака «Зенита» на 84 минуте, увы, завершилась ударами во вратаря Сергея Песьякова и выше ворот. К этому моменту «Ростов» играл в меньшинстве: на 81 минуте вторую желтую карточку получил за опасный подкат Аяз Гулиев. В конце матча исландца Сигурдссона Карпин заменил на воспитанника петербургского футбола Алексея Ионова, родом из Кингисеппа. «Вираж» встретил его древнейшей кричалкой с отсылкой к раннему этапу творчества группы «Ленинград» и стилю вождения самого Ионова по петербургским дорогам : «алкоголик и придурок» понеслось с трибун «Санкт-Петербург Арены».

«Ростов», несмотря на своё высокое положение в турнирной таблице, так и не смог заявить о себе в Петербурге. a Команда Сергея Семака, стараясь по минимуму, оформила 11 победу в этом розыгрыше чемпионата России по футболу и с отрывом в 5 очков продолжила лидировать в турнирной таблице РПЛ.

После матча Семак отметил: «Важная и нужная победа. Начали очень хорошо. Во второй половине первого тайма, к сожалению, отдали инициативу, не хватало движения и правильных перестроений, чтобы качественно обороняться. Во втором тайме забили второй мяч, могли увеличить преимущество. В целом, тяжелый матч и заслуженная победа. Поздравляю команду с победой, болельщиков — с поддержкой, и благодарю их за то, что они всегда вместе с нами. Спасибо им большое».

Про новую схему Семак сказал следующее: «Что касается Далера, то у него есть эти навыки. Роберту пришлось тяжелее с точки зрения оборонительных действий. Но в атаке оба смотрелись хорошо. Была возможность поработать над схемой в этой паузе. Понимали, что из-за отсутствия оборонительных игроков, Мамманы и Нету, придется непросто и мы должны придумывать что-то новое. К тому же «Ростов» очень активен на флангах, крайние защитники не дают оппонентам принимать мяч под удобную ногу. Поэтому поставили Мака на левый фланг для его удобства, чтобы он мог свободно выходить в центральную зону. Мак сыграл очень хорошо. Для Кузяева позиция не нова, к нему нет вопросов ни по обороне, ни по атаке».

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"