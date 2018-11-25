Полузащитник «Зенита» Маркизио разругался с Семаком во время матча с «Ростовом»

Конфликт произошёл во время матча чемпионата РПЛ «Зенит» – «Ростов» между полузащитником сине-бело-голубых Клаудио Маркизио и главным тренером Сергеем Семаком.

Как 25 ноября сообщил комментатор Тимур Журавель в прямой трансляции игры на канале «Матч ТВ», в конце игры 32-летний итальянец выразил недовольство из-за того, что ему не дали выйти на поле.

В итоге на 86-й минуте в игру вошел Магомед Оздоев, заменивший Александра Ерохина.

Напомним, Маркизио перешёл в «Зенит» в сентябре на правах свободного агента. До этого итальянец выступал 12 лет за «Ювентус», за которые он провел 389 матчей, забив 37 мячей и сделав 42 результативные передачи. Вместе с туринцами он завоевал 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.