Дриусси и Ерохин принесли «Зениту» победу над «Ростовом»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 15 тура чемпионата РПЛ против «Ростова» в воскресенье, 25 ноября, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:0.

Первыми отличились ростовчане, но гол Рагнара Сигурдарссона на 9 минуте судья отменил из-за офсайда. На 12 минуте забил нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси. На 63-й счет удвоил Александр Ерохин. Гости доигрывали матч в меньшинстве: на 82 минуте Аяз Гулиев был удален за вторую желтую карточку в игре.

Таким образом, «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате РПЛ и пятиочковый отрыв от «Краснодара», идущего на втором месте. Следующий матч петербургский клуб сыграет против «Копенгагена» в Лиге Европы 29 ноября.