США ввели ударную десантную группу в Средиземное море

Авианесущий универсальный десантный корабль «Иводзима», десантно-вертолётный корабль-док «Нью-Йорк» и десантный корабль-док «Гастон Холл» ВМС США вошли в Средиземное море и направляются на Восток вдоль побережья Алжира. Об этом 25 ноября пишет News.ru со ссылкой на «Интерфакс».

Сообщается, что согласно мониторинговым службам морских ресурсов, они прошли Гибралтар в ночь на воскресенье, на кораблях в общей сложности 2000 военнослужащих. В Средиземное море они пришли с учений НАТО, проходивших в Норвегии в конце октября и начале ноября.

Кроме них, из ВМС США в Средиземное море с тех же учений ранее пришел атомный авианосец «Гарри Трумэн». Как сообщалось, ему пришлось покинуть север раньше времени из-за штормов.

По данным «Эха Москвы», он будет участвовать в учениях с полетами палубной авиации в Ионическом и Адриатическом морях. Эти учения продлятся до 1 декабря.

Напомним, сегодня возник международный конфликт в Керченском проливе, который в результате был перекрыт из-за пришедших туда украинских кораблей. Запрет движения гражданских судов объясняется опасностью провокаций.