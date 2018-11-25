Кудрин: 40% нарушений, выявленных Счетной палатой, нашли у «Роскосмоса»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о миллиардных хищениях и нарушениях на сотни миллиардов рублей, выявленных аудиторами в деятельности компании «Роскосмос». Об этом 25 ноября сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

Журналисты приводят слова Кудрина о том, что более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относятся к деятельности этой госкорпорации. Экономист добавил, что проверки уже привели к уголовным делам.

В общей сложности, нарушений в «Роскосмосе» нашли на 760 миллиардов рублей. Речь идет о нерациональных тратах, неправильно проведенных процедурах закупок, недостроях и завышении цен.

«Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено – то есть, по сути, своровано», – приводят цитату чиновника СМИ.